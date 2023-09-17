У матчі 7-го туру чемпіонату України Рух не втримав нічию з ЛНЗ (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Рух на виїзді зустрічався з ЛНЗ. Львів'яни (разом з Шахтарем) поки не програвали у нинішній першості, натомість ЛНЗ, який вже пережив відставку тренера і лише починає свій хід під керівництвом Олега Дулуба, в останніх чотирьох матчах не знав смаку перемог.

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Господарі розпочали потужно, намагаючись всією командою засунути м'яч у ворота суперника. Підопічні Віталія Пономарьова встигали гасити пожежі біля воріт Ледвія. Відчувалось бажання черкасців потішити вболівальників хорошим результатом на День міста. Олійник обігрався з Пасічем і спробував пробити з лінії штрафного – удар заблокували. Згодом Бойко планував вивести Наумця на побачення з кіпером Руха, але той вчасно вийшов на перехоплення.

В середині тайму мав забивати Муравський, але після подачі з кутового головою спрямував м'яч повз стійку. Рух свідомо віддав ініціативу супернику, сподіваючись на дальні передачі за спини захисників – встигнути за швидким Климчуком для оборонців ЛНЗ мало б стати проблемою.

На 36-й хвилині активність і цілеспрямованість господарів далася взнаки – Норенков скористався помилкою Слюбика і вивів ЛНЗ вперед. Довгу передачу з центра поля гравець Руха перехопив, але не встиг обробити м'яч, який підхопив захисник черкасців, увірвався у штрафний і пробив поміж ніг кіперу. Дебютний гол Норенкова в УПЛ – раніше він забивав лише у Першій лізі.

За мить Руніч впав у штрафному ЛНЗ, натякаючи на пенальті, але арбітр не зафіксував порушення від Калюжного. Климчук потужно пробивав з лінії – удар заблокували, а на добиванні він програв боротьбу захиснакам.

На останніх хвилинах Рух міг зрівняти – Соломон-Отабор навішував з лівого флангу на Сапугу і той у стрибку з льоту пробив над поперечиною. Цей момент став найнебезпечнішим у львів'ян у першому таймі.

Одразу по перерві Пасіч закручував у праву дев'ятку – впритирку зі стійкою. Команди фактично помінялись місцями – тепер Рух висів на воротах господарів, які, в свою чергу, сподівались на кинжальні контратаки. Старання львів'ян увінчались успіхом після виходу Квасниці – "чарівна паличка" Пономарьова забила у третьому матчі поспіль: отримавши м'яч на правому фланзі гравець молодіжної збірної України увірвався у штрафний і з гострого кута прошив Пенькова.

В середині тайму дивом не забив Тищенко, замкнувши навіс на дальню стійку повз стійку. Соломон-Отабор взявся виконувати небезпечний штрафний, але Пеньков зумів парирувати. За мить він ледь не привіз гол, вийшовши далеко з воріт, але добити сферу у сітку ніхто так і не зміг.

На 86-й хвилині Прядун знову вивів ЛНЗ вперед: увірвавшись у штрафний на лівому фланзі він впав, встиг підвестись і віддати на партнера, удар якого було заблоковано. Максим першим встиг на м'яч і вже у падінні добив його у сітку. Арбітр довго радився з асистентами, але гол зарахував.

Перша історична домашня перемога ЛНЗ в УПЛ принесла йому 7 очок і підняла одразу на десяту сходинку турнірної таблиці, Рух з 11-ма пунктами залишився п'ятим.

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