"Мені дуже лячно", – в мережі з'явилися останні аудіоповідомлення Сали з літака, який згодом зник

В інтернет потрапили записи аудіоповідомлень форварда Еміліано Сали, коли той перебував на борту повітряного судна, яке згодом зникло з радарів.

Портал Ole опублікував останні аудіоповідомлення Сали у WhatsApp перед тим, як літак зник з радарів. Аргентинець був дуже схвильований технічним станом літака перед вильотом в Уельс.

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"Привіт, хлопці. Як ви там? Я зовсім знесилений. В Нанті займався речами, речами, речами і речами. Зараз я в літаку, який, схоже, ось-ось розвалиться. Я лечу в Кардіфф. Завтра вже буду тренуватися з новою командою" – сказав Сала.

Трохи пізніше форвард відправив ще одне повідомлення: "Як ви, брати і сестри, все добре? Якщо через півтори години у вас не буде новин від мене, то я не знаю, чи потрібно буде відправляти когось, щоб знайти мене. Тато,мені дуже лячно...".

Згодом літак зник з радарів. Рятувальники вже третю добу намагаються знайти повітряне судно, яке зникло над Ла-Маншем. Нагадаємо, що Сала декілька днів тому перейшов із Нанта у Кардіфф та літав у Францію, щоб зібрати речі та попрощатися з партнерами по команді.

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