"Це – суддівський скандал. Момент із Ройсом? Це був чистий пенальті. Чому суддя не користувався VAR? Я спитав його, чому він просто не піде і не подивиться.

Борусія Д – Баварія – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Він сказав, що в цьому немає потреби, як зарозумілий… Ні, мені треба трохи заспокоїтися. Він був зарозумілий, і я більше нічого не скажу про це", – заявив Холанд у коментарі Viaplay Football.

Та навіть після цієї заяви емоції норвежця, схоже, не стихли. У своєму Twitter Ерлінг красномовно відреагував на дії Фелікса Цвайєра. Втім, пізніше він видалив допис.

Перемога Баварії із рахунком 3:2 означала, що вона закріпила за собою лідерство і збільшила відрив від Борусії Дортмунд на 4 залікові бали.

Баварія перестріляла Дортмунд і закріпила лідерство – потужний Холанд, помилки Хуммельса та суддівський скандал