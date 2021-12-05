"Это – судейский скандал. Момент с Ройсом? Это был чистый пенальти. Почему судья не пользовался VAR? Я спросил его, почему он просто не пойдет и не посмотрит.

Боруссия Д – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Он сказал, что в этом нет нужды, как высокомерный… Нет, мне нужно немного успокоиться. Он был высокомерен, и я больше ничего не скажу об этом", – заявил Холанд в комментарии Viaplay Football.

Но даже после этого заявления эмоции норвежца, похоже, не стихли. В своем Twitter Эрлинг красноречиво отреагировал на действия Феликса Цвайера. Но позже он удалил сообщение.

Победа Баварии со счетом 3:2 означала, что она закрепила за собой лидерство и увеличила отрыв от Боруссии Дортмунд на 4 зачетных балла.