"Это скандал": Холанд дважды взорвался из-за судейства в матче Боруссия – Бавария
Бомбардир Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд остался очень недовольным действиями главного арбитра Феликса Цвайера во время der Klassiker.
"Это – судейский скандал. Момент с Ройсом? Это был чистый пенальти. Почему судья не пользовался VAR? Я спросил его, почему он просто не пойдет и не посмотрит.
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Он сказал, что в этом нет нужды, как высокомерный… Нет, мне нужно немного успокоиться. Он был высокомерен, и я больше ничего не скажу об этом", – заявил Холанд в комментарии Viaplay Football.
Но даже после этого заявления эмоции норвежца, похоже, не стихли. В своем Twitter Эрлинг красноречиво отреагировал на действия Феликса Цвайера. Но позже он удалил сообщение.
Победа Баварии со счетом 3:2 означала, что она закрепила за собой лидерство и увеличила отрыв от Боруссии Дортмунд на 4 зачетных балла.
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