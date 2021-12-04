Надпринципове протистояння дортмундської Борусії та Баварії подарувало справжнє шоу глядачам.

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Швидким голом Брандт вивів господарів вперед, але ще до свистка на перерву Лєвандовскі та Коман змінили рахунок на користь мюнхенців. На старті другого тайму свою гармату розрядив Холанд – знову нічия. Пристрасті на полі не вщухали. Брандта через травму винесли на ношах, арбітр вилучив наставника "джмелів" через надмірні емоції. Здавалось, нічия є справедливим результатом цього шоу, але все ж ближче до фінального свистка рефері призначив пенальті на користь гостей, Лєвандовскі вирвав перемогу для своєї команди.

Баварія закріпилась на першій сходинці, збільшивши свій відрив від Борусії на 4 очки.

Баварія перестріляла Дортмунд і закріпила лідерство – потужний Холанд, помилки Хуммельса та суддівський скандал