"Це школа Барселони", – Фабрегас розхвалив ігровий стиль нового керманича Монако

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас поділився думками щодо головного тренера князівського клубу Роберта Морено.

"Я чимало спілкуюсь зі своїми друзями, які все ще виступають у збірній Іспанії. Усі вони добре відгукувалися про методи роботи тренера.

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Морено намагається полегшити сприйняття інформації. Це тренер із добре знайомої мені школи Барселони. Він має свою філософію, та разом із цим пристосовується до своїх гравців і суперників команди.

Він дуже добре пояснює, чому ви робите так чи інакше. Тепер ми повинні застосувати філософію Морено на полі. Це потребуватиме часу. Та вважаю, що для гравців, особливо молодих, все буде добре", – цитує ветерана Goal.com.

Нагадаємо, що Роберт Морено очолив Монако наприкінці грудня. Раніше він упродовж 9-ти років працював асистентом Луїса Енріке, а в 2019-му самостійно працював зі збірною Іспанії.

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