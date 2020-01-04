Жардім звинуватив російського гендиректора Монако у звільненні

Екс-наставник Монако Леонарду Жардім пояснив причини свого відходу з французького гранда.

"Я повернувся в клуб на прохання Риболовлєва (власник Монако – прим.). Команда після цього провела хорошу серію матчів.

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Потім в клуб прийшов Олег Петров (на посаду гендиректора – прим.). Я ніколи не відчував себе його тренером. Після зимових свят Петров заявив мені, що Риболовлєв вирішив припинити співпрацю зі мною. Це рішення він прийняв за порадою Петрова", – цитує Жардіма mercato365.

Після 18-ти турів чемпіонату Франції Монако розташувався на 7-й сходинці. На місце Жардіма призначили екс-тренера збірної Іспанії Роберта Морено.

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