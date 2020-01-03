Дербі Клоппа та Анчелотті, Реал проти безвиграшної серії, а Гаттузо кине виклик Конте – топ-матчі євровікенду

Запеклі протистояння в Кубку Англії, битва грандів у Серії А та Реал про безвиграшної серії в анонсі від "Футбол 24" головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Хетафе – Реал Мадрид

4 січня, 17:00. Хетафе, Альфонсо Перес

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно дивитися: Хетафе дуже бадьоро провів перше коло Ла Ліги. Якби не поразка в останньому матчі проти Вільяреала, "сині" залишилися б у зоні Ліги чемпіонів. Реал продовжує боротьбу за титул, тому гратиме виключно на перемогу.

Зінедін Зідан у звітному матчі через травми не зможе розраховувати на Едена Азара, Марсело та Марко Асенсіо, а Серхіо Рамос відбуватиме дискваліфікацію. Залишається сподіватися, що пауза у два тижні допомогла французу знайти рішення. Реал тривалий час тримався поруч із Барселоною на вершині таблиці, але три останні матчі Прімери мадридці звели до нічиїх. При чому, Зідан справедливо жалівся на відсутність удачі, адже "вершкові" за грою повинні були перемагати і Барселону, і Атлетік. Саме час перервати безвиграшну серію.

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Хетафе – це команда із передмістя Мадрида, тому протистояння з Реалом можна назвати принциповим. Хоча слід зауважити, що сині востаннє перемагали "королівський клуб" понад вісім років тому. У нинішньому сезоні Хетафе бере своє здебільшого завдяки прагматизму. "Сині" мало пропускають (всього 17 м'ячів, поступаючись за цим показником лише обом мадридським грандам), але забити спромоглися всього 26 голів. Навряд чи коротка різдвяна пауза щось кардинально змінила.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

4 січня, 19:31. Вулвергемптон, Молінью

Телетрансляція на телеканалі "Setanta Sport Ukraine", звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно дивитися: Уле Гуннар Сульшер знову опинився в зоні ризику. Поразки проти Арсенала та Уотфорда сколихнули нові хвилі критики. Тому Манчестер Юнайтед не буде філонити, а поставиться до матчу Кубка Англії з усією серйозністю. Тим паче, цього разу суперник у "Червоних дияволів" дуже непростий.

Складається враження, що досі від звільнення норвезького фахівця рятувала лише нестабільність конкурентів. Ман Юнайтед перебуває всього в чотирьох очках від зони Ліги чемпіонів, але заслуги манкуніанців у цьому мало. Команда Сульшера добре грає проти грандів (перемоги над Манчестер Сіті, Тоттенхемом і Челсі), але у грі першим номером величезні проблеми. МЮ дуже часто втрачає очки з командами, які роблять ставку на оборону. Гру проти "вовків" через ушкодження пропустять Скотт Мактомінай і Поль Погба. Якщо до гри без француза команда поволі почала звикати, то втрата шотландця досить вагома, а вильоту з Кубка Сульшеру можуть і не пробачити.

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Вулверхемптон вже має досвід перемоги над Ман Юнайтед в Кубку Англії. Минулого року "вовки" вибили команду Сульшера на стадії 1/4 фіналу. Та й загалом "мандрівники" жодного разу не поступилися манкуніанцям після свого повернення в АПЛ у 2018, здобувши дві перемоги на власному полі. Є в арсеналі Ешпіріту Санту і свій козир – в матчі проти Уотфорда Адама Траоре здійснив 15 успішних спроб дриблінгу (рекорд АПЛ). Середній показник іспанця – 8 спроб. Ніхто у чемпіонатах топ-5 не переграє своїх суперників один-в-один частіше. Захисникам Манчестер Юнайтед буде важко не лише у контактній боротьбі з форвардом, який вражає своїми габаритами.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ліверпуль – Евертон

5 січня, 18:01. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на телеканалі "Setanta Sport Ukraine", звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно дивитися: мерсисайдське дербі – це завжди важливо та видовищно. Не має значення, в якій формі перебувають команди, чи які демонструють результати. Перемога у принциповому протистоянні для уболівальників може стати найважливішою згадкою про увесь сезон, тим більше, коли є можливість позбавити конкурента шансу здобути трофей. Адже далі боротьбу за Кубок Англії продовжить лише один.

Ліверпуль доволі легковажно ставиться до Кубка – востаннє "червоні" ставали його володарем в далекому 2006-у. І цього разу очікується, що Юрген Клопп вдасться до ротації. Щоправда, цей крок вимушений, адже Матіп, Фабінью, Ловрен, Окслейд-Чемберлен, Шакірі та, ймовірно, Набі Кейта не зможуть зіграти через травми. Також німецький фахівець планує залишити на лаві для запасних основне атакувальне тріо, яке отримає відпочинок. Натомість можлива поява у складі зимового новачка – Такумі Мінаміно. Ліверпуль не боїться експериментувати, що може зробити матч лише цікавішим.

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Уболівальники Евертона досі пам'ятають останній виїзд на Енфілд – ганебна поразка з рахунком 2:5 коштувала Марку Сілві посади. Тепер на чолі "ірисок" Карло Анчелотті, який, здається знає секрет успіху у протистояннях з Ліверпулем. Його Наполі останні два розіграші Ліги чемпіонів потрапляв з "червоними" в одну групу і поступився лише раз при двох перемогах та нічиїй. Команда італійця точно не стане нехтувати Кубком Англії, адже це чи не єдиний шанс поборотися за трофей у цьому сезоні.

Прогноз "Футбол 24": 2:3

Ювентус – Кальярі

6 січня, 16:00. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно дивитися: чинний чемпіон приймає найбільше відкриття нинішнього сезону. Кальярі провів хорошу трансферну кампанію і просто шокував Серії А. Сарди ще два тури тому перебували у зоні Ліги чемпіонів, але вже три матчі не знають смаку перемог. Що можна сказати точно – команда Роландо Марана любить і вміє грати проти суперників, які не закриваються в обороні, а Ювентус на очах власних уболівальників цього точно робити не буде.

Від призначення Мауріціо Саррі очікували набагато більшого. В поточному чемпіонаті "Стара синьйора" лише п'ять разів зберігала свої ворота "сухими" – найгірший показник від сезону 2010/11. Та й результати туринців на фоні успіхів їхнього екс-тренера в Інтері дають можливість говорити про реальну боротьбу за чемпіонство, в якій Юве вже не виглядає беззаперечним фаворитом. А програний Лаціо Суперкубок лише збільшує тиск на Роналду і Ко.

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Своєю чергою Кальярі продемонстрував найбільший прогрес серед команд Серії А (навіть з урахуванням лідерства Інтера). При чому, "россоблу" далекі від прагматичного футболу. Вони є найбільшим постачальником драйву та "рок-н-ролу". Сарди беруть своє, передусім, завдяки божевільній атаці, де ключову роль відіграє Раджа Наінгголан. Ювентус завжди був принциповим суперником для "Ніндзя", але цього разу для успіху доведеться трохи переписати історію. Річ у тім, що Кальярі лише двічі за 38 матчів Серії А перемагав на полі туринців, а остання звитяга була зафіксована ще в 2009-у, коли керував сардами Массіміліано Аллегрі.

Прогноз "Футбол 24": 4:2

Інтер – Наполі

6 січня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чому потрібно дивитися: попри провальний початок нинішнього сезону "партенопейцями" матчі цих команд на Апеннінах слід розглядати з приставкою "топ". Безумовно, центральний поєдинок 18-го туру Серії А. Інтер веде відчайдушну боротьбу за чемпіонство, а Наполі вже з новим тренером намагається повернутися в зону єврокубків.

Ауреліо Де Лаурентіс вирішив, що команді потрібен новий мотиватор, хоча свій останній матч на чолі Наполі Карло Анчелотті виграв, розгромивши Генк (4:0) та вивівши "адзуррі" в плей-офф Ліги чемпіонів. Зустріч проти Інтера стане першою для Дженнаро Гаттузо, до якої він міг грунтовно підготуватися – пауза у два тижні цілком цьому посприяла. Завдання у легенди Мілана складне, адже Наполі у поточній кампанії виграв лише одну гру з п'яти проти команд із верхньої частини турнірної таблиці. Словом, перша тренерська дуель Ріно та Конте інтригує.

Інтер – наразі найкраща команда Серії А. Річ навіть не у фактичному лідерстві, а у якості гри. "Нерадзуррі" з приходом Антоніо Конте прогнозовано почали демонструвати збалансований футбол. Захист міланців – найкращий у лізі (всього 14 пропущених м'ячів), а напад (36 голів) поступається лише Лаціо (38) та Аталанті (43). Інтер програв лише один раз за останні 13 виїзних матчів, але ця поразка – саме проти Наполі (1:4), окрім того, у складі "змій" немає жодного гравця, який забивав би на Сан-Паоло. Так, гості будуть безумовним фаворитом, але команда Гаттузо так просто не здасться.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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