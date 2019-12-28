Монако звільнив Жардіма і призначив екс-наставника збірної Іспанії Морено

Французький Монако вирішив припинити співпрацю з головним тренером команди Леонарду Жардімом.

Князівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про відхід португалського фахівця.

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Монако вирішив замінити Жардіма, хоча команда показувала чудові результати в останні місяці (три перемоги і одна нічия) і змогла наблизитися до зони єврокубків у Лізі 1. Новим наставником монегасків став Роберт Морено, який вдало провів відбір Євро-2020 зі збірною Іспанії, однак після його завершення був змушений поступитися місцем Луїсу Енріке. Контракт нового керманича розрахований до червня 2022 року.

Нагадаємо, Жардім очолив Монако у січні цього року після після провального періоду Тьєррі Анрі. Португалець зміг зберегти для клубу місце в еліті, завершивши сезон на 17-й сходинці.

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