"Думаю, що Манчестер Сіті – головний фаворит сезону 2023/24 в АПЛ. І не тільки цього сезону – це реальність на багато років вперед. У команді є багато класних гравців з довгостроковими контрактами, і правда в тому, що вони завжди є фаворитами.

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Іноді у футболі все йде не так, як ти хочеш, але думаю, що в цьому сенсі Пеп дуже розумний. Він дуже хороший мотиватор, стежить за тим, щоб гравці не втрачали концентрацію, особливо це стосується Холанда.

Думаю, Пепу подобається стиль гри Ерлінга. Він дуже добре вписався в той стиль, який Пеп придумав спеціально для нього. Йому потрібно лише завершувати атаки, і завдяки цьому Холанд дуже багато дає Сіті.

Важко демонструвати високий рівень футболу з року в рік, але думаю, що поки Гвардіола залишається головним тренером, Манчестер Сіті зможе це робити. Все залежить від Пепа та Холанда.

Можливо, у Ерлінга є амбіції та прагнення стати найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті. І це добре, адже допоможе команді виграти більше титулів, що і є метою цього клубу", – цитує Агуеро Stake.com.

Нагадаємо, за останні 6 років "містяни" не змогли виграти АПЛ лише в сезоні 2019/20. Тоді титул чемпіона Англії здобув Ліверпуль. У поточному сезоні Прем'єр-ліги підопічні Гвардіоли виграли всі 5 матчів.

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