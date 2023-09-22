У новому епізоді подкасту наші журналісти проаналізували результати своїх команд у 5 турі АПЛ. Олександр Зінченко перевершив навіть Ерлінга Холанда. Однак це не єдина проблема норвежця. Несподіваний супергерой штовхає його на шлях Кополовця.

"Не уявляю, скільки моментів ми змарнували": Гвардіола незадоволений марнотратством Ман Сіті в атаці

Челсі ніяк не може вибратися з ігрової ями. Мудрик вийшов у старті, але результативними діями не відзначився. Недавній лідер "синіх" втрачає позиції і перетворюється у серйозну дилему для учасників Fantasy. Чи варто втрачати віру у гравців лондонського клубу і варіанти використання "wild card", дивіться на на YouTube-каналі "Футбол 24".