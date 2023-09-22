Легендарный экс-форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро убежден, что в ближайшие годы у команды Хосепа Гвардиолы не будет конкурентов в Англии.

"Думаю, что Манчестер Сити – главный фаворит сезона 2023/24 в АПЛ. И не только в этом сезоне – это реальность на много лет вперед. В команде есть много классных игроков с долгосрочными контрактами, и правда в том, что они всегда являются фаворитами.

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Иногда в футболе все идет не так, как ты хочешь, но думаю, что в этом смысле Пеп очень умен. Он очень хороший мотиватор, следит за тем, чтобы игроки не теряли концентрацию, особенно это касается Холанда.

Думаю, Пепу нравится стиль игры Эрлинга. Он очень хорошо вписался в стиль, который Пеп придумал специально для него. Ему нужно только завершать атаки, и благодаря этому Холанд очень многое дает Сити.

Трудно демонстрировать высокий уровень футбола из года в год, но думаю, что пока Гвардиола остается главным тренером, Манчестер Сити сможет это делать. Все зависит от Пепа и Холанда.

Возможно, у Эрлинга есть амбиции и стремление стать лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити. И это хорошо, ведь поможет команде выиграть больше титулов, что и является целью этого клуба", – цитирует Агуэро Stake.com.

Напомним, за последние 6 лет "горожане" не смогли выиграть АПЛ только в сезоне 2019/20. Тогда титул чемпиона Англии завоевал Ливерпуль. В текущем сезоне Премьер-лиги подопечные Гвардиолы выиграли все 5 матчей.

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