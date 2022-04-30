"Це просто справа часу": Кривцов переконаний у перемозі України у війні з росіянами
Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов висловив упевненість в успіху України у війні, яку розв'язали росіяни.
"Звісно, ми до цього не були готові, не думали про це, і не вірили до останнього в такий розвиток ситуації. Вони вдруге зруйнували наше життя, виганяють нас із нашого дому.
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Але сьогодні я на 100 відсотків вірю в нашу перемогу – це просто справа часу. Хочу повернутися і повернуся в Україну, де далі житиму зі своєю родиною. Після перемоги Україна буде іще сильнішою, буде цілісною європейською країною", – поділився Кривцов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, сьогодні триває вже 66-й день війни. ЗСУ та тероборона успішно відбивають атаки російських окупантів та вже вигнали їх з півночі України, продовжуючи боротьбу на півдні та сході країни.
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