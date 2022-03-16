"Жахливо, що у наш час, у XXI столітті може відбуватися подібне – війна в самому центрі Європи. Жахливо все це спостерігати, однак ще жахливіше бути всередині цього. Скільки гине дітей, мирних громадян, наших військових. Хочеться, аби швидше це все закінчилося. І закінчилося нашою перемогою, адже ми в себе вдома, ми захищаємо свою батьківщину від нападу з боку Росії.

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Початок війни застав тут, у Києві. Дружина розбудила вночі й сказала, що нібито десь стріляють. Я прокинувся, відкрив новинні канали в телефоні та побачив, що з боку Одеси, Херсона пішло вторгнення до України. Ми вийшли до залу, щоб обговорити подальші плани, а о 5 ранку почули потужний вибух. Одразу розбудили дітей, спустилися в паркінг і довгий час провели там.

Наше життя повністю змінилося. Але намагаємось дотримуватися хоч трохи від колишнього розпорядку: діти зараз навчаються дистанційно через інтернет, ми з дружиною знаходимо час, аби підтримувати форму та виконувати якісь фізичні вправи.

Як можуть допомогти відомі люди, спортсмени? Насамперед треба все це висвітлювати в соціальних мережах, говорити правду всьому світу. Люди багато не знають, з того боку їм не розповідають усієї правди, тому вони й мислять так однобоко. Наше завдання, як публічних людей, – виставляти це все напоказ, говорити про те, що справді відбувається в Україні, щоб дізнавалися правду від нас. Ну й допомагати, хто чим може: наприклад, постачаннями гуманітарними або амуніцією для військових. Цим ми всі теж займаємось.

Хотів би звернутися до кожного українця й побажати терпіння, мужності, сил. Ми вже довели всьому світові, що в нас по-справжньому сильна, волелюбна нація. Ми обов’язково переможемо в цій війні. Ми відстоїмо нашу батьківщину. Все буде Україна", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, сьогодні вже 21-й день війни. ЗСУ та тероборона успішно відбивають атаки російських окупантів, які використовують найбрудніші методи, зокрема, обстрілюють житлові масиви та цивільних.

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