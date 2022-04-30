"Конечно, мы к этому не были готовы, не думали об этом, и не верили последнему в такое развитие ситуации. Они во второй раз разрушили нашу жизнь, выгоняют нас из нашего дома.

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Но сегодня я на 100 процентов верю в нашу победу – это дело времени. Хочу вернуться и вернусь в Украину, где буду жить со своей семьей. После победы Украина будет сильнее, будет целостной европейской страной", – поделился Кривцов в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, сегодня длится уже 66-й день войны. ВСУ и терроборона успешно отбивают атаки российских оккупантов и уже выгнали их с севера Украины, продолжая борьбу на юге и востоке страны.

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