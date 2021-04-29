Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар розкритикував Миколу Балакіна за суддівство у перенесеному поєдинку 10-го туру УПЛ між Олімпіком та Зорею.

"Балакін був неготовим до цього матчу, бо термінова заміна арбітра ніколи не сприяє вдалому суддівству. Поспіх, термінові збори та переїзди не пройшли безслідно.

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Те, що трапилося на 32-й хвилині, інакше як серйозною суддівською помилкою не назвеш. Вилучення Васіля – це просто абсурд. М'яч перебував за межами штрафного майданчика, тому голкіпер не міг зіграти руками. Він вийшов на перехоплення і, випередивши Каргбо, вибив м'яч. Після цього відбулося зіткнення двох футболістів, спровоковане нещасним випадком.

Чиєїсь провини тут немає і те, що Каргбо отримав важку травму – не підстава вилучати голкіпера. Суддя показав, що абсолютно не розуміє суть боротьби, не вміє оцінювати єдиноборства. Не допоміг і VAR, хоча за нього відповідав досвідчений рефері Арановський. Абсурдна червона картка зламала всю гру", – поділився Ступар у коментарі UA-Футбол.

Зауважимо, після вилучення Васіля Зоря пропустила двічі, а відповісти зуміла лише одним голом. Олімпік набрав 21 заліковий бал та розташувався на 11 позиції, Зоря з 41 очком залишилась на 3 сходинці.

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