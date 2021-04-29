Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар раскритиковал Николая Балакина за судейство в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ между Олимпиком и Зарей.

"Балакин был готов к этому матчу, потому что срочная замена арбитра никогда не способствует удачному судейству. Спешка, срочные сборы и переезды не прошли бесследно.

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То, что случилось на 32-й минуте, иначе как серьезной судейской ошибкой не назовешь. Удаление Василя – это просто абсурд. Мяч находился за пределами штрафной площади, поэтому голкипер не мог сыграть руками. Он вышел на перехват и, опередив Каргбо, выбил мяч. После этого произошло столкновение двух футболистов, спровоцированное несчастным случаем.

Чьей-то вины здесь нет, и то, что Каргбо получил тяжелую травму – не основание удалять голкипера. Судья показал, что совершенно не понимает суть борьбы, не умеет оценивать единоборства. Не помог и VAR, хотя за него отвечал опытный рефери Арановский. Абсурдная красная карточка сломала всю игру", – поделился Ступар в комментарии UA-Футбол.

Заметим, после удаления Василя Заря пропустила дважды, а ответить сумела лишь одним голом. Олимпик набрал 21 зачетный балл и расположился на 11 позиции, Заря из 41 очком осталась на 3 строчке.

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