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"Це привілей", – Ван-Біссака дав перше інтерв'ю у статусі гравця Манчестер Юнайтед

16:43 122 Читать на русском
"Це привілей", – Ван-Біссака дав перше інтерв'ю у статусі гравця Манчестер Юнайтед
Арон Ван-Біссака / ФК Манчестер Юнайтед

Новобранець англійського Манчестер Юнайтед Арон Ван-Біссака прокоментував свій перехід із лондонського Крістал Пелас.

"Це неймовірне відчуття і честь називати себе гравцем Манчестер Юнайтед і я знаю, що лише обрані мають право так заявити.

Сульшер прокоментував трансфер Ван-Біссаки

Я не можу дочекатися старту та інтеграції в команду. Зараз матиму невелику відпустку після чемпіонату Європи, але я вже з нетерпінням чекаю початку тренувань із менеджером і новими одноклубниками в передсезонному турі", – цитує оборонця офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, що Арон Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед у суботу. Його трансфер коштував "червоним дияволам" орієнтовно 50 млн фунтів.

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Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Арон Ван-Біссака Арон Ван-Біссака Трансфери Манчестер Юнайтед
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