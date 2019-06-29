Сульшер прокоментував трансфер Ван-Біссаки

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями від підписання оборонця Арона Ван-Біссаки.

"Арон – один із найперспективніших захисників Прем'єр-ліги. Він має правильний підхід до справи, талант і менталітет, що дозволяє грати за Манчестер Юнайтед. Він із тієї категорії гравців, яких ми прагнемо залучити до команди, що допоможе нам покращуватися та рухатися далі.

Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

Арон – молодий, голодний гравець, який хоче вчитися, а у його віці це важливо. Я щасливий, що він підписав контракт із нами, з нетерпінням чекаємо, що він продовжить прогресувати тут", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, про трансфер Ван-Біссаки з Крістал Пелас "червоні дияволи" оголосили в суботу. Його перехід коштував манкуніанцям орієнтовно 50 млн фунтів.

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