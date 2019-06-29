"Это привилегия", – Ван-Биссака дал первое интервью в статусе игрока Манчестер Юнайтед

Новобранец английского Манчестер Юнайтед Арон Ван-Биссака прокомментировал свой переход из лондонского Кристал Пэлас.

"Это невероятное ощущение и честь называть себя игроком Манчестер Юнайтед и я знаю, что только избранные имеют право так заявить.

Сульшер прокомментировал трансфер Ван-Биссаки

Я не могу дождаться старта и интеграции в команду. Сейчас у меня будет небольшой отпуск после чемпионата Европы, но я уже с нетерпением жду начала тренировок с менеджером и новыми одноклубниками в предсезонном туре", – цитирует защитника официальный сайт МЮ.

Напомним, что Арон Ван-Биссака официально стал игроком Манчестер Юнайтед в субботу. Его трансфер обошелся "красным дьяволам" ориентировочно в 50 млн фунтов.