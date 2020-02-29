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"Це потворне обличчя футболу": Румменігге довелося перепрошувати за ганебну поведінку фанатів Баварії

21:50 272 Читать на русском
"Це потворне обличчя футболу": Румменігге довелося перепрошувати за ганебну поведінку фанатів Баварії
Хопп та Румменігге після матчу / Твіттер Баварії

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге відреагував на скандал, який трапився у матчі 24 туру Бундесліги проти Хоффенхайма (6:0).

 
Серж Гнабрі 2’
Йозуа Кімміх 7’
Джошуа Зіркзеє 15’
Філіппе Коутінью 33’
Філіппе Коутінью 47’
Леон Ґорецка 62’
2’ Серж Гнабрі
7’ Йозуа Кімміх
15’ Джошуа Зіркзеє
33’ Філіппе Коутінью
47’ Філіппе Коутінью
62’ Леон Ґорецка

"Мені дуже соромно за Баварію, за цей хаос. Настав момент, коли весь німецький футбол повинен діяти разом проти цього хаосу. Це потворне обличчя футболу. Мені дуже соромно перед Дітмаром Хоппом – він людина честі. Я також перепросив у нього.

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Але це не виправдовує того, що сталося на трибунах. Це дуже потворне обличчя Баварії в грі, яка складалася прекрасно для нашої команди. Цьому інциденту немає виправдання.

Ми зняли все на камеру і діятимемо проти людей, які відповідальні за цю дискредитацію клубу. Зрештою, вони будуть покарані. Гадаю, реакція гравців у останні хвилини є показовою. Це була їхня ідея", – наводить слова Румменігге офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, звітний поєдинок довелося двічі зупиняти через принизливі вигуки та плакати ультрас мюнхенців на адресу власника Хоффенхайма – Дітмара Хоппа.

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Теги
Хоффенхайм - Баварія Баварія Баварія Німеччина футбольні фанати Карл-Хайнц Румменігге
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