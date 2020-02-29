"Це потворне обличчя футболу": Румменігге довелося перепрошувати за ганебну поведінку фанатів Баварії

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге відреагував на скандал, який трапився у матчі 24 туру Бундесліги проти Хоффенхайма (6:0).

"Мені дуже соромно за Баварію, за цей хаос. Настав момент, коли весь німецький футбол повинен діяти разом проти цього хаосу. Це потворне обличчя футболу. Мені дуже соромно перед Дітмаром Хоппом – він людина честі. Я також перепросив у нього.

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Але це не виправдовує того, що сталося на трибунах. Це дуже потворне обличчя Баварії в грі, яка складалася прекрасно для нашої команди. Цьому інциденту немає виправдання.

Ми зняли все на камеру і діятимемо проти людей, які відповідальні за цю дискредитацію клубу. Зрештою, вони будуть покарані. Гадаю, реакція гравців у останні хвилини є показовою. Це була їхня ідея", – наводить слова Румменігге офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, звітний поєдинок довелося двічі зупиняти через принизливі вигуки та плакати ультрас мюнхенців на адресу власника Хоффенхайма – Дітмара Хоппа.

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