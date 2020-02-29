"Это уродливое лицо футбола": Румменигге пришлось просить прощения за позорное поведение фанатов Баварии

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на скандал, который произошел в матче 24 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

"Мне очень стыдно за Баварию, за это хаос. Наступил момент, когда весь немецкий футбол должен действовать вместе против этого хаоса. Это уродливое лицо футбола. Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом – он человек чести. Я также попросил прощения у него.

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Но это не оправдывает того, что произошло на трибунах. Это очень уродливое лицо Баварии в игре, которая складывалась прекрасно для нашей команды. Этому инциденту нет оправдания.

Мы сняли все на камеру и будем действовать против людей, которые ответственны за эту дискредитацию клуба. В конце концов, они будут наказаны. Думаю, реакция игроков в последние минуты показательна. Это была их идея", – приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.

Напомним, отчетный поединок пришлось дважды останавливать из-за унизительных выкриков и плакатов ультрас мюнхенцев в адрес владельца Хоффенхайма – Дитмара Хоппа.

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