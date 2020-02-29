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"Это уродливое лицо футбола": Румменигге пришлось просить прощения за позорное поведение фанатов Баварии

21:53 100 Читати українською
"Это уродливое лицо футбола": Румменигге пришлось просить прощения за позорное поведение фанатов Баварии
Хопп и Румменигге после матча / Твиттер Баварии

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на скандал, который произошел в матче 24 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

 
Серж Гнабри 2’
Йозуа Киммих 7’
Джошуа Зиркзее 15’
Филиппе Коутиньо 33’
Филиппе Коутиньо 47’
Леон Горецка 62’
2’ Серж Гнабри
7’ Йозуа Киммих
15’ Джошуа Зиркзее
33’ Филиппе Коутиньо
47’ Филиппе Коутиньо
62’ Леон Горецка

"Мне очень стыдно за Баварию, за это хаос. Наступил момент, когда весь немецкий футбол должен действовать вместе против этого хаоса. Это уродливое лицо футбола. Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом – он человек чести. Я также попросил прощения у него.

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Но это не оправдывает того, что произошло на трибунах. Это очень уродливое лицо Баварии в игре, которая складывалась прекрасно для нашей команды. Этому инциденту нет оправдания.

Мы сняли все на камеру и будем действовать против людей, которые ответственны за эту дискредитацию клуба. В конце концов, они будут наказаны. Думаю, реакция игроков в последние минуты показательна. Это была их идея", – приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.

Напомним, отчетный поединок пришлось дважды останавливать из-за унизительных выкриков и плакатов ультрас мюнхенцев в адрес владельца Хоффенхайма – Дитмара Хоппа.

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Теги
Хоффенхайм - Бавария Бавария Бавария Германия футбольные фанаты Карл-Хайнц Румменигге
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