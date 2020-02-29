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Баварія зі скандалом розтрощила Хоффенхайм, Борусія Д переграла Фрайбург: 24-й тур Бундесліги, субота

18:35 864 Читать на русском
Баварія зі скандалом розтрощила Хоффенхайм, Борусія Д переграла Фрайбург: 24-й тур Бундесліги, субота
Хоффенхайм – Баварія – 0:6

В рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 24-й

Борусія Д – Фрайбург – 1:0

Голи: Санчо, 15

Хоффенхайм – Баварія – 0:6

Голи: Гнабрі, 2, Кімміх, 7, Зіркхеє, 15, Коутінью, 33, 47, Горецка, 62

Аугсбург – Борусія М – 2:3

Голи: Льовен, 57, Фіннбогасон, 83 – Бенсебаїні, 49, Штіндль, 53, 79

Майнц – Падерборн – 2:0

Голи: Квайсон, 29, Онісіво, 37

Борусія Дортмунд у рідних стінах приймала Фрайбург. Відкрити рахунок "джмелям" вдалося доволі швидко: вже на 15-й хвилині Азар увірвався на лівий край штрафного та викотив передачу на порожні ворота Санчо – 1:0. Втім, після цього гості вперлися, не бажаючи пропускати, а дортмундці не тільки виявили слабку реалізацію, а й купу контратак пропустили. Тим не менш, зрівняти Фрайбургу так і не вдалося. Борусія святкує мінімальну перемогу.

Баварія вчинила справжню різню у виїзному матчі з Хоффенхаймом. Вже на 2-й хвилині Гнабрі у красивому стрибку відкрив рахунок з кросу Мюллера, на 7-й Кімміх ударом метрів з 20-ти забив другий гол, а на 15-й Зіркзеє зачепився за відскок і розстріляв ворота з близької відстані – 0:3. На 33-й та 47-й хвилинах двома блискучими м'ячами відзначився Коутінью, а Горецка, з'явившись на полі на 56-й хвилині, на 62-й вже забивав Хоффенхайму шостий гол.

Після цього стався скандальний епізод. Вболівальники з Мюнхена розвернули банери, які ображали власника Хоффенхайма Дітмара Хоффа,й називали його "сином хвойди", внаслідок чого матч призупинили. Після поновлення гри команди просто влаштували перепас між собою.

У поєдинку між Аугсбургом та Борусією М з голами до перерви не склалося, але в перші 11 хвилин другого тайму їх вже було три. Два з них належали ґладбахцям: на 49-й хвилині Штіндль з центр штрафного скинув м'яч під удар Плеа, а на 53-й Ларс і сам забив з тієї ж точки – господарі відповіли точним пострілом Льовена головою на 57-й. На 79-й хвилині Штіндль, здавалося б, поставив крапку в матчі, забивши третій гол Борусії, однак на 83-й Фіннбогасон пострілом з гострого кута відродив інтригу в протистоянні. На жаль для Аугсбурга, відігратися так і не вдалося – Борусія М перемогла.

Майнц вдома доволі легко розправився з останньою командою чемпіонату – Падерборном. Господарі вийшли вперед на 29-й хвилині завдяки класному удару Квайсона в лівий нижній кут із середньої дистанції, а на 37-й гості пропустили вдруге. Знову в центрі уваги опинився Квайсон, який асистував Онісіво – 2:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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