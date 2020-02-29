Пішохідний футбол без ударів – Баварія та Хоффенхайм оригінально покарали фанатів, які ледь не зірвали матч

Гравці Хоффенхайма та Баварії / Фото з відкритих джерел

Гравці Баварії та Хоффенхайма вирішили просто зупинитися в останні 10 хвилин очного матчу в рамках 24 туру Бундесліги.

Команди продемонстрували своє невдоволення діями мюнхенських ультрас, які ледь не зірвали матч, принижуючи власника Хоффенхайма Дітмара Хоппа.

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Суперники просто перекочували м'яч одне одному, навіть не думаючи про атаки. Гравці спокійно розмовляли між собою, чекаючи фінального свистка. Варто зазначити, що більшість вболівальників на трибунах привітали такі дії оплесками.

Фанати Баварії були не єдиними, хто ображав Хоппа у звітному турі Бундесліги. Ультрас Борусії Д та Кельна на матчах своїх команд також відзначилися відкритою неприязню до власника Хоффенхайма.

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