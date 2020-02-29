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Тенісний розгром у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія – 0:6

19:56 294 Читать на русском
Тенісний розгром у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія – 0:6
Хоффенхайм – Баварія – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Баварія не помітила Хоффенхайм (6:0) у матчі 24 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

 
Серж Гнабрі 2’
Йозуа Кімміх 7’
Джошуа Зіркзеє 15’
Філіппе Коутінью 33’
Філіппе Коутінью 47’
Леон Ґорецка 62’
2’ Серж Гнабрі
7’ Йозуа Кімміх
15’ Джошуа Зіркзеє
33’ Філіппе Коутінью
47’ Філіппе Коутінью
62’ Леон Ґорецка

Мюнхенці вкотре надпотужно провели дебют гри, забивши три м'ячі за 15 хвилин. 18-річний форвард Джошуа Зіркзеє вперше вийшов у основі і своїм голом також долучився до "вечірки".

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Коутінью встиг збільшити перевагу Баварії до перерви, а на 47-й хвилині оформив дубль. Останній цвях в домовину Хоффенхайма увігнав Горецка – 6:0, які звичні для теніса, але ніяк не для футболу.

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Відеоновини Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Хоффенхайм - Баварія Баварія Баварія
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