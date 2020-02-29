Тенісний розгром у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія – 0:6

Баварія не помітила Хоффенхайм (6:0) у матчі 24 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Мюнхенці вкотре надпотужно провели дебют гри, забивши три м'ячі за 15 хвилин. 18-річний форвард Джошуа Зіркзеє вперше вийшов у основі і своїм голом також долучився до "вечірки".

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Коутінью встиг збільшити перевагу Баварії до перерви, а на 47-й хвилині оформив дубль. Останній цвях в домовину Хоффенхайма увігнав Горецка – 6:0, які звичні для теніса, але ніяк не для футболу.