"Це потрібно робити за зачиненими дверима", – Фердінанд розкритикував Моурінью через висловлювання португальця

Колишній захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Ріо Фердінанд вважає висловлювання головного тренера "червоних дияволів" Жозе Моурінью про гравців команди недоречними.

"Коли говориш, що у молодих гравців неправильний менталітет, чого ти чекаєш? Чекаєш, що вони стануть на твою сторону або подумають: "Хвилинку, тренер знову публічно мене критикує"?

Моурінью назвав Решфорда, Мартіаля та ще двох гравців безхарактерними

Не думаю, що тренер повинен так чинити і що з подібних коментарів можна отримати користь. Можливо, те, що сказав Моурінью, є правдою, адже він працює з цими гравцями кожен день. У нього є право говорити про такі речі, але це потрібно робити за зачиненими дверима.

Можна сказати про це в роздягальні перед командою, але не на публіці. Це не додає позитиву і не подобається уболівальникам",– цитує Фердінанда Goal.com.

Боксер зі столиці, нідерландська Скеля, Король Уайт Харт Лейн і ще 7 найкращих центрбеків в історії АПЛ

Після 13 турів Манчестер Юнайтед має у своєму активі 21 очко і посідає 7-е місце в турнірній таблиці АПЛ.