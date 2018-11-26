"Это нужно делать за закрытыми дверями", – Фердинанд раскритиковал Моуринью из-за высказываний португальца

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд считает высказывания главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью об игроках команды неуместными.

"Когда говоришь, что у молодых игроков неправильный менталитет, чего ты ждешь? Ждешь, что они станут на твою сторону или подумают: "Минутку, тренер вновь публично меня критикует"?

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Не думаю, что тренер должен так поступать и из подобных комментариев можно извлечь пользу. Возможно, то, что сказал Моуринью, является правдой, ведь он работает с этими игроками каждый день. У него есть право говорить о таких вещах, но это нужно делать за закрытыми дверями.

Можно сказать об этом в раздевалке перед командой, но не на публике. Это не добавляет позитива и не нравится болельщикам", – цитирует Фердинанда Goal.com.

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После 13 туров Манчестер Юнайтед имеет в своем активе 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.