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Моурінью назвав Решфорда, Мартіаля та ще двох гравців безхарактерними

18:43 138 Читать на русском
Моурінью назвав Решфорда, Мартіаля та ще двох гравців безхарактерними
Маркус Решфорд / Reuters

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, чого не вистачає молодим виконавцям "червоних дияволів".

"Їм не вистачає зрілості. Футболістом я не був, але під зрілістю маю на увазі особисті якості. У їхньому віці ми вже були чоловіками. Були зрілішими та краще підготовленими до життя.

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Тепер люди дорослішають повільніше. До прикладу, Люк Шоу, який на два роки раніше за мене прийшов у МЮ. Він не тягнув. Хоч і мав потенціал. Люк Шоу, Антоні Мартіаль, Джессі Лінгард і Маркус Решфорд – їх маю на увазі. Характеру, особистості, спортивної агресії, закладеної природою, – цього їм усім не вистачає", – розповів Моурінью в інтерв'ю Хрісто Стоїчкову в ефірі каналу Univision.

Нагадаємо, що після 12-ти турів Манчестер Юнайтед іде восьмим в АПЛ. Команда під керівництвом португальського фахівця набрала 20 очок. У суботу МЮ прийме Крістал Пелас на Олд Траффорд у черговому турі ліги.

Англія13 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас: Субота 24 листопада 2018

Манчестер Юнайтед
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Англія Антоні Мартіаль Антоні Мартіаль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маркус Решфорд Маркус Решфорд Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас Люк Шоу Люк Шоу Джессі Лінгард Джессі Лінгард
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