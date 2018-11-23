Моурінью назвав Решфорда, Мартіаля та ще двох гравців безхарактерними

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, чого не вистачає молодим виконавцям "червоних дияволів".

"Їм не вистачає зрілості. Футболістом я не був, але під зрілістю маю на увазі особисті якості. У їхньому віці ми вже були чоловіками. Були зрілішими та краще підготовленими до життя.

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Тепер люди дорослішають повільніше. До прикладу, Люк Шоу, який на два роки раніше за мене прийшов у МЮ. Він не тягнув. Хоч і мав потенціал. Люк Шоу, Антоні Мартіаль, Джессі Лінгард і Маркус Решфорд – їх маю на увазі. Характеру, особистості, спортивної агресії, закладеної природою, – цього їм усім не вистачає", – розповів Моурінью в інтерв'ю Хрісто Стоїчкову в ефірі каналу Univision.

Нагадаємо, що після 12-ти турів Манчестер Юнайтед іде восьмим в АПЛ. Команда під керівництвом португальського фахівця набрала 20 очок. У суботу МЮ прийме Крістал Пелас на Олд Траффорд у черговому турі ліги.