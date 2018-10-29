Боксер зі столиці, нідерландська Скеля, Король Уайт Харт Лейн і ще 7 найкращих центрбеків в історії АПЛ

Рейтинг десяти найкращих центральних захисників в історії англійської Прем'єр-ліги склав культовий британський журнал FourFourTwo.

10. Венсан Компані

Важко не замислюватися над тим, чого б Компані міг досягнути, якби йому в останні роки так не допікали травми. Однак, незважаючи на численні ушкодження, він став символом найвеличнішої епохи Манчестер Сіті – останній новачок, підписаний перед прибуттям Шейха Мансура, та серце трьох чемпіонських команд.

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"Коли один хлопець грає за ту ж команду впродовж 10 років, то це означає, що він – особливий", – заявив нещодавно Пеп Гвардіола, коментуючи 10-ту річницю підписання бельгійця в Сіті. У клубі, що за останнє десятиліття змінився до невпізнаваності, Компані є константою, островом стабільності, навколо якого рухається все інше.

9. Джеймі Каррагер

До певної міри найбільш привабливими є гравці, які витискають максимум зі свого таланту, ті, хто повинен розвиватися, змінювати позиції та проявляти себе.

Каррагер підпадає під цю категорію. Працьовитий фулбек/півзахисник перетворив себе в одного з найкращих центрбеків Прем'єр-ліги. Він був надійним захисником упродовж усіх років на Енфілді. Протягом більшої частини кар'єри Каррагера він був чи не єдиним, на кого в Ліверпулі можна було покластися. Хтозна, скільки б трофеїв він міг би здобути в кращій команді?..

8. Ледлі Кінг

Сльози накочуються через думки про те, як усе могло скластися. Якщо ви коли-небудь бачили фана Тоттенхема, який розповідає про Кінга, то ймовірно зіткнулися із суперечливими емоціями: сум через його "неіснуючі" коліна, що могли б забезпечити чудову кар'єру, але й радість, що вони його взагалі бачили. Краще любити та страждати через хронічні травми, ніж ніколи не любити. Щось таке.

Кінг був наділений усім: лідерськими якостями, темпом і спокійним контролем м'яча. Хоч він і майже не тренувався із середини 2000-х, але все ще домінував на вихідних, ніби все гаразд. Це навіть змусило Харрі Реднаппа назвати його "фріком". Доведеться погодитись із ним цього разу.

7. Сол Кемпбел

У наш час інтерпретації настільки сильні, що часто складно зрозуміти, яким сильним насправді був гравець. Перше, що, згадують люди, наприклад, про Кемпбела – його зрадницький трансфер у статусі вільного агента в межах північного Лондона в 2001 році (з Тоттенхема до Арсенала – Футбол 24).

Але з точки зору і доходів, і трофеїв, тодішній гравець збірної Англії не прогадав. Кемпбел раніше цьогоріч заявив, що Арсен Венгер приділяв мало уваги відпрацюванню гри в обороні в його часи в клубі. Це тому, що французу це було нецікаво, чи через те, що з Кемпбелом у центрі захисту йому не було за що турбуватися?

6. Марсель Десаї

Прем'єр-ліга може бути трампліном для багатьох топ-гравців планети наших днів, але це не було правилом у 90-х. Тому важко переоцінити, наскільки захопливим було те, як гравці на кшталт Десаї ставали ногами на англійську землю в роки становлення АПЛ.

Французу було майже 30, коли він прибув до Челсі в 1998 році, але він усе ще міг багато дати лондонцям. Сильний, розумний і чіпкий. Десаї був експертом, "читав" гру і показав найбільше з тих, хто у той час приїжджав на Стемфорд Брідж.

5. Яп Стам

Відверто кажучи, Алекс Фергюсон отримував майже все бажане впродовж свого 27-річного перебування на містку Манчестер Юнайтед. Але сам шотландець зізнався, що зробив помилку, коли продав Стама в Лаціо в 2001 році, а нідерландець грав на топ-рівні ще 6 років.

Здається екстраординарним, що Стам перебував у Юнайтед лише три повних сезони, але його вплив такий великий у дивовижній команді, яка здобула требл, а потім із закритими очима завоювала два чемпіонства в 2000 та 2001 роках, ніби він грав на Олд Траффорд десятиліття. Сильний у повітрі та швидший, ніж виглядає ззовні, він також мав один із найстрашніших поглядів серед оборонців Прем'єр-ліги.

4. Тоні Адамс

Незважаючи на всі свої досягнення, Адамс все ще почувається недооціненою фігурою в англійському футболі. Частково це через його персональні проблеми, тренерські провали чи "дисидентські" роздуми по завершенні кар'єри, але колишній капітан Арсенала без сумніву був одним із найкращих центральних оборонців, яких бачила Прем'єр-ліга.

Лідер знаменитого захисту "канонірів", який Арсен Венгер отримав у спадок від попередників, Адамс став невід'ємною частиною перших двох чемпіонських команд французького фахівця (1998-го і 2002-го років). Гравець першої команди в 17, капітан у 21, 669 матчів – усі в футболці Арсенала – більше 18-ти років і незліченна кількість форвардів, які не розуміли, яким чином його можна пройти.

3. Неманья Відіч

Коли Манчестер Юнайтед здобув три чемпіонських титули поспіль між 2007 і 2009 роками, то в пункті "пропущені м'ячі" показники були 27, 22 і 24 відповідно. Едвін ван дер Сар, звісно, забезпечив чимало сухих матчів, але такі цифри "червоних дияволів" більше були забезпечені Відічем і Ріо Фердінандом, чудово збалансованим сплавом сталі та шовку в центрі оборони.

"Скількох центрбеків ви можете назвати, які дійсно люблять захищатися?", – запитали якось в Алекса Фергюсона. "Відічу до вподоби це. Він пірнає у подібні виклики з головою".

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2. Джон Террі

Описати Террі, як складну персону – нічого не сказати. Є багато причин поставити йому "дізлайк" (наприклад, за 4-матчевий бан через расистські образи в 2012 році), але як центрбек екс-капітан Челсі був незрівнянним в епоху Прем'єр-ліги.

Фізично сильний, майже до безумства, жорсткий у єдиноборствах, чудовий асистент із двох ніг, блискучий позиційно, польовий символ діамантового першого Челсі Жозе Моурінью та 5-разовий чемпіон Террі є одним із найзнаковіших англійських футболістів останніх 25 років.

1. Ріо Фердінанд

Оборона – це звичайне функціональне переслідування, мета якого полягає у тому, щоб буквально зупинити суперника, який розуміє головну ціль футболу. На відміну від більшості, Фердінанд був захисником, за яким дійсно хотілося спостерігати. Гра англійського збірника приносила естетичну насолоду. Шестиразовий чемпіон у складі Манчестер Юнайтед Фердінанд був наділений усіма якостями, які хочеться бачити в центральних захисниках.

"Було неймовірним задоволенням грати з та грати попереду нього", – сказав Пол Скоулз про свого партнера по Манчестер Юнайтед. "Коли ти граєш попереду нього, то він неймовірно полегшує твою роботу".

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