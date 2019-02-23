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"Це нормально", – Почеттіно пояснив, чому пішов з'ясовувати стосунки з арбітром програного матчу проти Бернлі

17:49 265 Читать на русском
"Це нормально", – Почеттіно пояснив, чому пішов з'ясовувати стосунки з арбітром програного матчу проти Бернлі
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно після поразки від Бернлі (1:2) в матчі 27-го туру АПЛ пояснив свою поведінку після фінального свистка.

"Нічого не трапилося. Те, що сталося на полі, залишилося на полі. Ми припустилися кількох помилок, пропустили двічі. Говорити тут нічого, крім як привітати Бернлі. Вони билися і заслужили перемогу.

Бернлі – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Що сказав Дін (арбітр матчу. – прим. Футбол 24)? Не можу вам сказати. Важливо розуміти, що для нас це була важлива гра. Я ще до матчу говорив, що потрібно перемогти, щоб вважатися претендентом на чемпіонство.

Це емоції. Часом ми шукаємо причини, щоб виправдати поразку. Це нормально, що я так себе повів. Можливо, тому що я знав, що нам буде складно всерйоз претендувати на чемпіонство, якщо ми сьогодні програємо", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Бернлі вирвав перемогу в Тоттенхема: 27 тур АПЛ, матчі суботи

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Бернлі - Тоттенхем: Субота 23 лютого 2019

Бернлі
Матч завершено
2 : 1
Тоттенхем
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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Бернлі - Тоттенхем
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