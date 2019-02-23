Бернлі – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем сенсаційно поступився Бернлі в 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Бернлі – Тоттенхем на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 27 тур

Бернлі – Тоттенхем – 2:1

Голи: Вуд, 57, Барнс, 83 – Кейн, 65

Тоттенхему не допоміг навіть Кейн, який вперше зіграв після травми. Харрі свій гол забив, але "шпори" пропустили двічі.

Бернлі вирвав перемогу в Тоттенхема: 27 тур АПЛ, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Бернлі набрав 30 очок та піднявся на 13 позицію, Тоттенхем з 60 пунктами лишився на 3 місці.