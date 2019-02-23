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Бернлі вирвав перемогу в Тоттенхема: 27 тур АПЛ, матчі суботи

16:24 41 Читать на русском
Бернлі вирвав перемогу в Тоттенхема: 27 тур АПЛ, матчі суботи
Бернлі –Тоттенхем – 2:1 / Твіттер ФК Тоттенхем

В рамках 27 туру АПЛ Тоттенхем сенсаційно поступився Бернлі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 27 тур

Бернлі – Тоттенхем – 2:1

Голи: Вуд, 57, Барнс, 83 – Кейн, 65

Борнмут – Вулверхемптон – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Хаддерсфілд – початок матчу о 17:00

Лестер – Крістал Пелас – початок матчу о 19:30

Бернлі сенсаційно переграв Тоттенхем попри повернення Харрі Кейна. "Шпори" більше атакували та володіли ініціативою, але Бернлі гостро огризався і в другому таймі відкрив рахунок в матчі. Кейн через 8 хвилин зрівняв рахунок і Тоттенхем продовжував атакувати, аби виграти гру, проте Барнс зумів замкнути передачу Гудмундсона зблизька та принести несподівану перемогу Бернлі.

Завдяки цій перемозі Бернлі набрав 30 очок та піднявся на 13 позицію, Тоттенхем з 60 пунктами лишився на 3 місці.

Англія27 турТерф Мур (Бернлі)

Бернлі - Тоттенхем: Субота 23 лютого 2019

Бернлі
Матч завершено
2 : 1
Тоттенхем
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Теги
Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Бернлі Бернлі Англія Бернлі - Тоттенхем
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