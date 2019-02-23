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"Это нормально", – Почеттино объяснил, почему пошел выяснять отношения с арбитром проигранного матча против Бернли

17:49 50 Читати українською
"Это нормально", – Почеттино объяснил, почему пошел выяснять отношения с арбитром проигранного матча против Бернли
Маурисио Почеттино / фото из соцсетей

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино после поражения от Бернли (1: 2) в матче 27-го тура АПЛ объяснил свое поведение после финального свистка.

"Ничего не случилось. То, что произошло на поле, осталось на поле. Мы допустили несколько ошибок, пропустили дважды. Говорить тут нечего, кроме как поздравить Бернли. Они сражались и заслужили победу.

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Что сказал Дин (арбитр матча. – прим. Футбол 24)? Не могу вам сказать. Важно понимать, что для нас это была важная игра. Я еще до матча говорил, что нужно победить, чтобы считаться претендентом на чемпионство.

Это эмоции. Иногда мы ищем причины, чтобы оправдать поражение. Это нормально, что я так себя повел. Возможно, потому что я знал, что нам будет сложно всерьез претендовать на чемпионство, если мы сегодня проигрываем", – цитирует Почеттино Sky Sports.

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Бернли - Тоттенхэм: Суббота 23 февраля 2019

Бернли
Матч окончен
2 : 1
Тоттенхэм
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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Бернли - Тоттенхэм
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