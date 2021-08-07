Мессі в ПСЖ: брат власника парижан оголосив про завершення переговорів з аргентинцем
Халіфа бін Хамад Аль-Тані, брат власника ПСЖ Таміма бін Хамада Аль-Тані, підтвердив успіх у переговорах з колишнім нападником Барселони Ліонелем Мессі.
"Переговори офіційно завершені. Оголошення буде пізніше", – лаконічно написав Аль-Тані у своєму твіттері, додавши хештеги Мессі та ПСЖ.
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Раніше повідомлялось, що аргентинця влаштувала пропозиція парижан, а сторонам залишилось узгодити незначні нюанси, аби офіційно завершити перехід.
Нагадаємо, у міжсезоння ПСЖ вже здійснив низку потужних підписань – Рамос, Вейналдум, Доннарумма та Хакімі. Троє перших дісталися французькому гранду вільними агентами.
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