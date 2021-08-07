Трансфер Ліонеля Мессі до ПСЖ все ближчий – парижани готуються до розкішного оголошення.

Мессі підпише з ПСЖ контракт терміном на 3 роки, а його зарплата становитиме близько 40 млн євро на рік, стверджує інсайдер Педру Алмейда у своєму твіттері.

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Парижани мають оголосити про перехід 10 серпня. Саме на цю дату ПСЖ зарезервував Ейфелеву вежу, вочевидь для ефектної презентації Мессі у статусі свого гравця.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років. Президент ПСЖ не раз заявляв, що мріє бачити зіркового форварда у своєму клубі.

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