Аргентинець узгодив деталі особистого контракту з парижанами, повідомляє L'Equipe.

Мессі не забиратиме номер Неймара, якщо перейде у ПСЖ – парижани зарезервували аргентинцю іншу футболку

Мессі укладе угоду за схемою 2+1. На Парк де Пренс 6-разовий володар "Золотого м'яча" зароблятиме 40 млн євро на рік. Мессі стане найбільш високооплачуваним виконавцем команди Почеттіно, перевершивши Неймара. Перед несподіваним відходом із Барселони аргентинський нападник погодився на зарплату в розмірі 35 млн у євровалюті.

Раніше брат власника парижан оголосив про завершення переговорів з Мессі, а ПСЖ зарезервував Ейфелеву вежу для ефектної презентації зіркового новачка.

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