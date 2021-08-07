Мессі в ПСЖ: культове видання оприлюднило цифри космічного контракту ідола Барселони
Міні-серіал із переходом колишнього лідера іспанської Барселони Ліонеля Мессі до французького Парі Сен-Жермен вийшов на фінішну пряму.
Аргентинець узгодив деталі особистого контракту з парижанами, повідомляє L'Equipe.
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Мессі укладе угоду за схемою 2+1. На Парк де Пренс 6-разовий володар "Золотого м'яча" зароблятиме 40 млн євро на рік. Мессі стане найбільш високооплачуваним виконавцем команди Почеттіно, перевершивши Неймара. Перед несподіваним відходом із Барселони аргентинський нападник погодився на зарплату в розмірі 35 млн у євровалюті.
Раніше брат власника парижан оголосив про завершення переговорів з Мессі, а ПСЖ зарезервував Ейфелеву вежу для ефектної презентації зіркового новачка.
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