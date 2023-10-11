"Президент Пабло Лонгорія довірив моїм співробітникам і мені створити проєкт і спробувати за допомогою цього повернути Марсель до рівня, який відповідає його історії. Тобто боротися за титули, покладаючись на стабільність та серйозність. І це було придушено в зародку через два місяці.

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Дуже злий, розчарований і сумний. Ми вкладаємо весь свій ентузіазм у розвиток суперпривабливого проєкту у великій команді. У будь-якому випадку, ми думали, що це великий клуб у всіх сенсах цього слова, але ці плачевні події демонструють, що це не такий великий клуб. Деякі радикальні прихильники, які хочуть постійно впливати на події, заважають Марселю бути великим.

Я провів двадцять років як тренер, а до цього майже двадцять років як професійний гравець, і ніколи в житті не бачив такого. І не думаю, що більше побачу. Це шлях, який дуже далекий від того, що має бути у 2023 році в цивілізованій країні", – цитує L'Équipe екс-наставника.

Нагадаємо, що Марселіно пішов у відставку після погроз від фанатів, які були невдоволені керівництвом Марселя. Наразі французький клуб очолю Дженнаро Гаттузо.

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