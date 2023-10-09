У неділю відбулись 6 матчів чемпіонату Франції. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 8 тур

Марсель – Гавр –3:0

Голи: Санганте, 17 (аг), Обамеянг, 21, Сарр, 84

Вилучення: Ндіайє, 40 (Г)

Брест – Тулуза – 1:1

Голи: Сатріано, 90+2 – Магрі, 27

Ліон – Лор'ян – 3:3

Голи: Нуама, 21, Ляказетт, 22, 41 (пен.) – Крупі, 16, 54, Йонгва, 79

Монпельє – Клермон – 4:2 (матч зупинено на 90+1-й хвилині)

Голи: Аль-Тамарі, 16, 76, Саваньє, 31, 48 (обидва – пен.) – Маньїн, 26, Конате, 45

Вилучення: Естеве, 54 – Боржес, 90+2

Ланс – Лілль – 1:1

Голи: Мачадо, 70 – Андре, 45+2

Ренн – ПСЖ – 1:3

Голи: Гуїрі, 56 – Вітінья, 32, Хакімі, 36, Коло Муані, 58

Марсель нарешті перервав серію з 6 матчів без перемог. Дженнаро Гаттузо святкував дебютний успіх, розгромивши Гавр. Брест ледь врятувався з Тулузою і остаточно втратив лідерство.

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Ліон та Лор'ян звйшлись у битві аутсайдерів. "Ткачі" мали 2 голи переваги, але розгубили і її – 3:3. Монпельє ризикує втратити перемогу над Клермоном через навіжених фанатів, які зірвали матч у компенсований час. Ланс розписав нічию з Ліллем.

ПСЖ не мав жодних проблем з Ренном. Поки Кіліан Мбаппе мовчить, Ашраф Хакімі вирішує усі питання. Правий латераль столичного клубу оформив гол+пас, які виявилися переможними.

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