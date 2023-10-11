"Президент Пабло Лонгория доверил моим сотрудникам и мне создать проект и попытаться с помощью этого вернуть Марсель к уровню, который соответствует его истории. То есть бороться за титулы, полагаясь на стабильность и серьезность. И это было подавлено в зародыше через два месяца.

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Очень злой, разочарованный и грустный. Мы вкладываем весь свой энтузиазм в развитие суперпривлекательного проекта в большой команде. В любом случае, мы думали, что это великий клуб во всех смыслах этого слова, но эти плачевные события демонстрируют, что это не такой уж великий клуб. Некоторые радикальные сторонники, которые хотят постоянно влиять на события, мешают Марселю быть великим.

Я провел двадцать лет как тренер, а до этого почти двадцать лет как профессиональный игрок, и никогда в жизни не видел такого. И не думаю, что больше увижу. Это путь, который очень далек от того, что должно быть в 2023 году в цивилизованной стране", – цитирует экс-наставника L'Équipe.

Напомним, что Марселино ушел в отставку после угроз от фанатов, которые были недовольны руководством Марселя. Сейчас французский клуб возглавляет Дженнаро Гаттузо.

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