Легенда Челсі назвав найбільшу помилку клубу, яка призвела до провальних результатів
Колишній нападник Челсі Джанфранко Дзола висловився щодо трансферної політики лондонців.
"Я здивований, що так багато досвідчених гравців пішли влітку. Наскільки я розумію, Челсі планує створити команду протягом наступних трьох-чотирьох років.
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Втім, команду залишили гравці, які були там тривалий час і багато вигравали – Аспілікуета, Жоржінью, Хаверц, Ковачіч. Футболісти, на яких, напевно, всі рівнялися. У важкі моменти ви покладаєтесь саме на таких гравців. Вони потрібні команді. Дуже багато відходів, і це не сприяє ситуації", – цитує Дзолу Mirror.
Нагадаємо, що Челсі в трьох останніх матчах АПЛ двічі програв та один раз зіграв внічию. Наразі лондонці перебувають на 15 сходинці, маючи лише п'ять балів у своєму активі.
В понеділок, 2 жовтня, команда Почеттіно зіграє проти Фулхема. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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