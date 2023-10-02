"Я здивований, що так багато досвідчених гравців пішли влітку. Наскільки я розумію, Челсі планує створити команду протягом наступних трьох-чотирьох років.

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Втім, команду залишили гравці, які були там тривалий час і багато вигравали – Аспілікуета, Жоржінью, Хаверц, Ковачіч. Футболісти, на яких, напевно, всі рівнялися. У важкі моменти ви покладаєтесь саме на таких гравців. Вони потрібні команді. Дуже багато відходів, і це не сприяє ситуації", – цитує Дзолу Mirror.

Нагадаємо, що Челсі в трьох останніх матчах АПЛ двічі програв та один раз зіграв внічию. Наразі лондонці перебувають на 15 сходинці, маючи лише п'ять балів у своєму активі.

В понеділок, 2 жовтня, команда Почеттіно зіграє проти Фулхема. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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