"Я удивлен, что так много опытных игроков ушли летом. Насколько я понимаю, Челси планирует создать команду в течение следующих трех-четырех лет.

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Впрочем, команду покинули игроки, которые были там длительное время и много выигрывали - Аспиликуэта, Жоржиньо, Хаверц, Ковачич. Футболисты, на которых, наверное, все равнялись. В трудные моменты вы полагаетесь именно на таких игроков. Они нужны команде. Очень много отходов, и это не способствует ситуации", – цитирует Дзолу Mirror.

Напомним, что Челси в трех последних матчах АПЛ дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Сейчас лондонцы находятся на 15 строчке, имея лишь пять баллов в своем активе.

В понедельник, 2 октября, команда Почеттино сыграет против Фулхэма. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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