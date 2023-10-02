"В ПСЖ у нас було два топ-воротарі. Два матчі грав Доннарумма, наступні два матчі – Навас. Це можливо, але небезпечно. Добре це чи погано? Я не знаю. Залежить від результату.

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Також залежить від професійних та особистих характеристик гравців. Я хотів би мати кращих гравців, яких можна поєднувати. Для будь-якого клубу важливо чітко визначитись із першим номером. Але у футболі тренерам хочеться мати гравців різних профілів у складі. І потім постає питання про те, як гравець, який не виходитиме на поле, набуде статусу другого номера", – цитує Daily Mail наставника Челсі.

В останніх матчах АПЛ та Ліги чемпіонів ворота Арсенала захищав Давид Райя. Аарон Ремсдейл, який до приходу іспанця був основним, зіграв проти Бренфорда (1:0) у Кубку ліги.

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