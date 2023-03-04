Екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо переконаний, що нові гравці не допоможуть Львову вибратись з підвалин турнірної таблиці.

"Львів купує гравців для того, щоб купити. Не думаю, що вони допоможуть втримати команду в УПЛ.

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Це не продумана селекційна робота, а істерика. Абсолютно!" – сказав Сабо у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Львів був найактивнішим у зимове трансферне вікно – команду залишило 13 футболістів, а на їхнє місце прийшло 14 нових гравців.

До слова, перед стартом другої частини сезону команда Олега Дулуба йде у турнірній таблиці УПЛ останньою, маючи у своєму активі 9 очок. Свій перший матч у новому році Львів проведе у понеділок, 6 березня, проти Миная.

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