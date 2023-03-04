Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо убежден, что новые игроки не помогут Львову выбраться из низин турнирной таблицы.

"Львов покупает игроков для того, чтобы купить. Не думаю, что они помогут удержать команду в УПЛ.

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Это не продуманная селекционная работа, а истерика. Абсолютно!" – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Львов был самым активным в зимнее трансферное окно – команду покинуло 13 футболистов, а на их место пришло 14 новых игроков.

К слову, перед стартом второй части сезона команда Олега Дулуба идет в турнирной таблице УПЛ последней, имея в своем активе 9 очков. Свой первый матч в новом году Львов проведет в понедельник, 6 марта, против Миная.

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