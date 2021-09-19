"Порожнеча. Проробили гарну роботу, дуже серйозно готувалися до Динамо. Розуміли, який це суперник, з повагою до нього ставилися.

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Важко щось сказати. Якщо пенальті був – тоді по ділу. Хочу похвалити свою команду, ми добре сьогодні зіграли. Пишаюся кожним футболістом. Якщо пенальті не було – тоді так некрасиво. Це не прикрашає наш чемпіонат і такий гранд, як Динамо. У будь-якому випадку, вітаю суперника з перемогою.

Епізод з вилученням – емоції. Можна на це закрити очі. Ми добре грали, пропустили на останній хвилині, вже десь хтось піддався емоціям. Могли виграти, були передумови, були моменти. Добре при нижній обороні виходили в атаку, завершували ударами. Розуміли, що зіграємо другим номером, але, в принципі, якби не останній епізод, то всі б грою були задоволені. І так задоволені, окрім результату", – сказав Ковалець у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо вже у доданий час вирвало перемогу над Олександрією завдяки скандальному пенальті, який реалізував Циганков. Після цього олександрійці залишились у меншості через пряму червону картку Кирюханцева.

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