"Я не знаю. Рефері взагалі не йшов, виходить, на... Показав на кутовий, тут VAR... Я не знаю, навіщо тоді VAR, якщо такі моменти за кожен там... Я повтор теж подивився. Там просто за футболку смикнув, а перед цим момент, коли хапає... У мене мало слів, не можу.

Вимучена перемога киян завдяки VAR у відеоогляді матчу Динамо – Олександрія – 1:0

Нехай судді розсудять, чи хто це буде... Неприємно програвати такий матч. Була установка – в перші хвилини стримати Динамо. Як перший тайм, так і другий. З ними зараз важко так грати. Вилучення Кирюханцева? Там не було червоної картки. Я стояв поруч. Шабанов спеціально відскочив, спровокував. Ігор навіть і не чіпав. Може, якийсь момент, але Ігор його навіть не чіпав.

Пенальті на останніх хвилинах? Ви самі розумієте, що це удар пристойний. Психологічно дуже важко. 90 хвилин начебто граєш, а потім останні секунди, хвилини і тобі ставлять 11-метровий. Важко. Я нічого не говорив судді, не підходив навіть. Хлопцям сказав, що молодці. Таке буває у нас", – зазначив Гура в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Динамо в кінцівці поєдинку вирвало перемогу над Олександрією завдяки скандальному пенальті. Після цього олександрійці залишились у меншості через пряму червону картку Кирюханцева.

Динамо вирвало перемогу над Олександрією – Гармаш і VAR подарували пенальті на 90+6 хвилині