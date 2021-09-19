"Пустота. Проделали хорошую работу, очень серьезно готовились к Динамо. Понимали, какой это соперник, с уважением к нему относились.

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Трудно что-то сказать. Если пенальти был – тогда по делу. Хочу похвалить свою команду, мы хорошо сегодня сыграли. Горжусь каждым футболистом. Если пенальти не было – тогда так некрасиво. Это не красит наш чемпионат и такой гранд, как Динамо. В любом случае поздравляю соперника с победой.

Эпизод с удалением – эмоции. Можно на это закрыть глаза. Мы хорошо играли, пропустили на последней минуте, уже где-то кто-то поддался эмоциям. Могли выиграть, были предпосылки, были моменты. Хорошо при нижней обороне выходили в атаку, завершали ударами. Понимали, что сыграем вторым номером, но, в принципе, если бы не последний эпизод, то все бы игрой были довольны. И так довольны, кроме результата", – сказал Ковалец в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо уже в добавленное время вырвало победу над Александрией благодаря скандальному пенальти, который реализовал Цыганков. После этого александрийцы остались в меньшинстве из-за прямой красной карточки Кирюханцева.

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