"Перш за все, це збалансована команда, має у своєму складі гравців національної збірної, має індивідуально сильних гравців – лідерів команди, як Піхальонок, Довбик. Тому треба готуватись до цього. Можливо, вони грають не стільки в комбінаційний футбол, а більш за рахунок своїх лідерів, які вміють робити різницю. Тому їх треба нейтралізувати і, думаю, тоді все буде гаразд.

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Дніпро-1 гратиме після матчу з Панатінаїкосом? Це вже не наші проблеми. Ця команда грає вже другий сезон у єврокубках і в тому році вони грали в такому ж ритмі. Я думаю, що тоді це було навіть складніше, бо це був їх перший досвід, а зараз вже це досвідчена команда, яка грає через кожних три дні. Але знову ж — це не наші проблеми. Ми повинні дивитись на себе, а вони — нехай самі розбираються", – сказав Чоботенко у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Полісся зіграє з СК Дніпро-1 в неділю, 6 серпня. Старт матчу заплановано на 15:00. Підопічні Калітвінцева стартували в УПЛ з перемоги над Вересом (2:0). Гру Дніпра-1 в першому турі проти Ворскли перенесли через матч дніпрян в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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