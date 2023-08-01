Новачком Полісся Сергієм Чоботенком цікавляться два представники австрійської Бундесліги, повідомляє FootballHub.

Полісся оголосило про підписання екс-захисника Динамо і Шахтаря

26-річного захисника хотіли б бачити у своєму таборі віденська Аустрія та Хартберг.

За інформацією джерела, клуби активно зацікавились Чоботенком після чудово проведеного спарингу з місцевим Рапідом на літніх зборах Полісся. Тоді команда Калітвінцева розписала нічию з титулованими австрійцями (1:1), а Чоботенко успішно відіграв тайм, нейтралізувавши екс-зірку Шальке Гвідо Бургшталлєра. Після цього матчу скаути обох команд й почали активно придивлятися до оборонця житомирського клубу.

До слова, Сергій не потрапив у заявку на дебютний поєдинок Полісся в УПЛ проти Вереса (2:0).

Нагадаємо, Чоботенко – вихованець Динамо, де й розпочав дорослу кар'єру. За головну команду киян не провів жодного матчу, виступаючи переважно за молодіжку. У 2017-му перебрався у Шахтар. Фонсека підпускав його до головного складу, але, зрештою, все закінчилось орендою в Маріуполь. У 2019-му став повноцінним гравцем азовців і провів за команду з "міста Марії" три сезони. У Полісся перейшов у червні 2023-го після сезону у Колосі, і підписав контракт на три роки. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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