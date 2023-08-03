Учасники Ліги Європи від України можуть зійтись у битві за путівку в груповий етап турніру.

Зоря розпочне свою єврокубкову подорож одразу з плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Луганці при жеребкуванні будуть в першому пріоритеті, а дістатись у суперники їм можуть клуби з третього або четвертого пріоритетів.

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Наразі відома лише одна команда, яка може стати суперником Зорі – Лугано. Решта (6) визначаться вже за підсумком третього кваліфікаційного раунду. Суперником Зорі може стати і СК Дніпро-1, який опустився з Ліги чемпіонів – срібний призер УПЛ має здолати бар'єр у вигляді Славії.

Потенційні суперники Зорі в Лізі Європи:

Лугано.

Олімпіакос – Генк.

Славія – СК Дніпро-1.

Карабах – ГІК.

Зрінські – Брейдаблік.

Астана – Лудогорець.

Жальгіріс – Геккен.

СК Дніпро-1, якщо пройде Славію, гарантує участь на груповому етапі Ліги конференцій. Для потрапляння в Лігу Європи дніпрянам треба буде пройти одного з шести можливих суперників: Аякс, Уніон Сент-Жилуаз, ЛАСК, Абердін, Чукарічкі, Зоря.

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