Зоря і СК Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – клуби УПЛ можуть зіграти між собою
Учасники Ліги Європи від України можуть зійтись у битві за путівку в груповий етап турніру.
Зоря розпочне свою єврокубкову подорож одразу з плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Луганці при жеребкуванні будуть в першому пріоритеті, а дістатись у суперники їм можуть клуби з третього або четвертого пріоритетів.
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Наразі відома лише одна команда, яка може стати суперником Зорі – Лугано. Решта (6) визначаться вже за підсумком третього кваліфікаційного раунду. Суперником Зорі може стати і СК Дніпро-1, який опустився з Ліги чемпіонів – срібний призер УПЛ має здолати бар'єр у вигляді Славії.
Потенційні суперники Зорі в Лізі Європи:
Лугано.
Олімпіакос – Генк.
Славія – СК Дніпро-1.
Карабах – ГІК.
Зрінські – Брейдаблік.
Астана – Лудогорець.
Жальгіріс – Геккен.
СК Дніпро-1, якщо пройде Славію, гарантує участь на груповому етапі Ліги конференцій. Для потрапляння в Лігу Європи дніпрянам треба буде пройти одного з шести можливих суперників: Аякс, Уніон Сент-Жилуаз, ЛАСК, Абердін, Чукарічкі, Зоря.
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